Klein protest op 1,5 meter bij hoofdkantoor Shell en tankstations

Activisten die vinden dat Shell „ontmanteld moet worden” hebben op diverse plaatsen van zich laten horen. Bij het hoofdkantoor van het olie- en gasbedrijf in Den Haag kwamen betogers van actiegroep Code Rood bijeen. Vanwege het risico op verspreiding van het coronavirus stond de gemeente Den Haag daar slechts dertig demonstranten toe. Zij betoogden op anderhalve meter van elkaar.

Actievoerders lieten zich ook gelden bij enkele tankstations, onder meer in Den Bosch en Groningen. Ze bevestigden tankslangen aan elkaar, zodat die even niet gebruikt konden worden. In andere steden, waaronder Leiden, hielden demonstranten het bij stoepkrijttekeningen voor tankstations. Ook op het Plein in Den Haag zijn enkele activisten bijeengekomen.

Code Rood voert ook actie tegen wat de groep ziet als inperking van het demonstratierecht. De activisten waren al maanden geleden begonnen met voorbereidingen op de demonstratie en hadden op een veel groter protest gehoopt.

Ook in andere landen zijn kleinschalige protesten onder de noemer #ShellMustFall. Zo fietsen klimaatactivisten in Berlijn langs tankstations om te protesteren en bezetten actievoerders in Praag enkele tankstations.

De reden van het protest is dat het bedrijf volgens de activisten „blijft kiezen voor winst ten koste van het klimaat, natuur en mensenlevens.” Shell houdt dinsdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Normaal zijn alle aandeelhouders daarbij welkom, maar vanwege het coronavirus is dat nu niet zo.

Shell laat in een reactie weten dat het bedrijf het Akkoord van Parijs steunt, waarin wereldleiders afspraken dat ze zich zullen inzetten om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden en bij voorkeur 1,5 graad. „In die zin hebben we hetzelfde doel als deze activisten. We verschillen echter van mening over de weg ernaartoe.” Over de acties bij tankstations zegt Shell dat het „spijtig is dat de stationshouders, medewerkers en klanten van tankstations worden gedupeerd”. „Shell respecteert het recht en de vrijheid om te demonstreren, mits dit op een veilige en wettige manier gebeurt.”