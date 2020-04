Klein deel evacués Herkenbosch opgevangen in sporthallen

Van de ongeveer 4200 geëvacueerde inwoners uit het Limburgse Herkenbosch, maken er momenteel zo’n 175 gebruik van de voor hun ingerichte opvangplekken. Nog eens tien ‘coronaverdachten’ zijn naar coronacentra in Roermond en Urmond gebracht. Dat zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

De hulpdiensten ontruimden in de nacht van dinsdag op woensdag heel Herkenbosch vanwege de aanhoudende rook door de brand in het nabijgelegen natuurgebied de Meinweg. Rond 06.00 uur meldde de gemeente Roerdalen, waar Herkenbosch onder valt, dat de evacuatie van de bebouwde kom van Herkenbosch was afgerond. De kern van het Limburgse dorp is afgesloten met dranghekken.

Evacués die geen familieleden of kennissen hebben waar ze terechtkunnen, worden opgevangen in zestien sporthallen in de omgeving. Het Rode Kruis heeft 800 bedden beschikbaar gesteld. Er mogen maximaal 50 mensen per sporthal worden opgevangen, zodat met het oog op de coronamaatregelen voldoende afstand kan worden bewaard, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.