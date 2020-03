Klein aantal slachtoffers mag vonnis tramaanslag bijwonen

In totaal acht slachtoffers of nabestaanden mogen vrijdag het vonnis in de zaak rond de tramaanslag in Utrecht bijwonen. Dat meldden de rechtbank en slachtofferadvocaten dinsdag. De uitspraak zal worden gedaan door één rechter in plaats van drie. Verdachte Gökmen T. wordt niet naar het gerechtsgebouw gebracht. De rechtbank vindt dat in de huidige situatie met het coronavirus „te belastend” voor mensen van vervoer en bewaking.

Bij de aanslag in Utrecht in maart 2019 kwamen vier mensen om en raakten meerdere mensen zwaargewond. Gökmen T., die de aanslag heeft bekend, hoorde levenslang tegen zich eisen.

Vonnissen zijn normaal openbaar, maar rechtbanken hebben sinds dinsdag de deuren voor bezoekers gesloten vanwege het coronavirus. „De vraag is nog wie wordt toegelaten”, zegt slachtofferadvocaat Edwin Bosch.

Voor de vier zittingsdagen eerder deze maand was zeer veel belangstelling van nabestaanden en slachtoffers van de tramaanslag. De rechtbank in Utrecht stelde destijds meerdere zalen beschikbaar waar via een videoverbinding de zaak gevolgd werd.

René Verschuur, die bij de aanslag zijn dochter verloor, zal het vonnis niet bijwonen, zegt zijn raadsman Sébas Diekstra. Dit mede omdat T. niet bij het vonnis zal zijn.

De rechtbank stelt verder dat de gezondheid van alle betrokkenen voorop staat. Mensen die niet naar binnen mogen, kunnen de uitspraak thuis via een livestream volgen. De advocaten van de slachtoffers en nabestaanden kunnen de uitspraak volgen in een videozaal in het gerechtsgebouw. Het OM is maar door één in plaats van door drie officieren van justitie vertegenwoordigd. Ook zijn er zes plekken in een videozaal beschikbaar voor journalisten. Het vonnis wordt vrijdag vanaf 14.00 uur uitgesproken.