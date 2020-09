Kledingmerk komt met ‘niesproof’ colbert

Het Amsterdamse maatpakkenlabel Pakkend voorziet colberts van afneembare elleboogstukken, zodat de jasjes niet om de haverklap naar de stomerij hoeven als er in de elleboog wordt geniest. Met deze ‘coronacolberts’ springt het kledingmerk in op het advies van het RIVM om bij verkoudheid in de elleboog te niezen.

De stukken zitten aan de binnenkant van de elleboog op het jasje en zijn gemaakt van speciaal bewerkt leer, waardoor ze goed zijn af te nemen met een ontsmettend doekje, bevestigt Pakkend-oprichter Chris van Luxemburg een bericht in Het Parool.

Volgens hem gooi je een trui of overhemd makkelijk in de was als je erin hebt geniest, maar moet een jasje elke keer naar de stomerij waardoor die kosten flink oplopen.

Het bedrijf zag het aantal bestellingen van zaken- en trouwpakken sinds de uitbraak van het coronavirus flink afnemen. Daarom wordt nu volgens de oprichter meer ingezet op casual jasjes. De elleboogstukken zijn vooralsnog alleen te krijgen op een op maat gemaakt colbert, dat vanaf 409 euro te koop is. Maar Van Luxemburg sluit niet uit dat straks meer kledingstukken ermee worden voorzien. „We zien de elleboogstukken al vijf jaar niet meer in het straatbeeld. Hoe leuk zou het zijn als ze nu op deze manier - een kwartslag gedraaid - weer terugkomen.”