Kleding van slangenleer in beslag genomen

De politie Kennemerland heeft kleding in beslag genomen die was gemaakt van leer van een bedreigde slangensoort. De 41-jarige vrouw die een jasje, pantalon en schoenen via internet te koop aanbood heeft een proces-verbaal gekregen.

De goederen zijn op echtheid gecontroleerd door een deskundige op het gebied van reptielen. Het gaat volgens de politie om leer van de Malayopython reticulatus, een bedreigde reuzenslang uit Zuidoost-Azië. De politie denkt dat vijf pythons zijn gebruikt om de kleding te maken. De waarde van de de spullen wordt geschat op enige duizenden euro’s.