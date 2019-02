Klaver: dit zijn de klimaatverkiezingen

Volgens fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks staat bij de komende verkiezingen het klimaat centraal. „Dertig jaar lang voerden wij het klimaatdebat. Nu gaan wij zorgen voor een keerpunt.”

Dat zei Klaver zaterdagmiddag op het verkiezingscongres van zijn partij in de IJsselhallen in Zwolle. „Dit jaar zetten we voor de komende twintig jaar de lijnen uit voor eerlijk en effectief klimaatbeleid.” Een beleid dat niet zonder GroenLinks uitgezet kan worden, zei hij. „Mijn boodschap vandaag is hard en helder: klimaatbeleid moet eerlijk zijn. Grote bedrijven moeten belasting gaat betalen voor de uitstoot van CO2.” Een wet die dat gaat regelen, die komt er, zei Klaver.

De voorman van GroenLinks noemde het CDA en de VVD ‘krimpende partijen’ die lijden aan ‘het boze-burger-complex’. „Zij missen wat er echt aan de hand is. Zij missen wat er echt broeit in ons land.”