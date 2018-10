Klassieke muziekprijs Ovatie toegekend

De gezelschappen Cappella Amsterdam en het Orkest van de Achttiende Eeuw hebben in Utrecht de Ovatie 2018 gekregen, de klassieke muziekprijs van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Ze krijgen de prijs voor het gezamenlijke concertprogramma Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms, onder leiding van Daniel Reuss, in samenwerking met de sopraan Carolyn Sampson en de bariton André Morsch.

„Brahms’ ‘menselijke’ requiem is volledig afgestoft en klinkt verfrissend onder Daniel Reuss. Ontdaan van zijn vaak te dikke romantische jas biedt Reuss een transparante uitvoering, waarin de dramatische hoogtepunten beter tot uitdrukking komen dan in uitvoeringen die grootser en volumineuzer van opzet zijn. De grootste verdienste van deze uitvoering is de woordelijke verstaanbaarheid van de teksten door de zorgvuldige dictie van koor en solisten ”, aldus de jury.

De winnaars van de prijs krijgen een tournee aangeboden langs de concertzalen van Nederland die aangesloten zijn bij het zogenoemde Grote Zalenoverleg van de VSCD. Bij de Ovatie hoort ook een beeld, ontworpen en uitgevoerd door kunstenares Iris Le Rütte.