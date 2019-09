Klaprozen haken als herdenkingsproject

Met gepaste trots kijkt Ester van Puijenbroek uit Wolfheze terug op een niet-alledaags herdenkingsproject: het haken van 1262 poppies, klaprozen. Een eerbetoon aan de Engelse gliderpiloten tijdens de Slag om Arnhem.

Ruim een jaar kostte het om het immense haakwerk vorm te geven, nadat ze via sociale media haar plannen kenbaar maakte. „Na een bericht in het lokale nieuws kreeg ik honderden knopen, die het hart vormen van het haakwerk. Toen kon ik er ook niet meer onderuit.”

Hoe komt iemand op het idee klaprozen te haken als herdenkingsproject?

„De klaproos –poppy– is het Engelse symbool om gesneuvelde soldaten te gedenken. Dat ontstond door het gedicht ”In Flanders Fields” van de Canadese militaire arts John McCrae tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij zag dat er klaprozen bloeiden op de omgewoelde aarde bij de loopgraven.”

Maar waarom precies 1262?

„Dat heeft te maken met het aantal gliderpiloten dat hier in de omgeving is geland tijdens de Slag om Arnhem. In ieder zweefvliegtuig zaten twee piloten. Samen met nog wat andere soorten gliders kwam ik op 1262.”

Gliderpiloten hebben uw speciale belangstelling?

„Mijn man heeft hier in Wolfheze een museum; Glider Collection Wolfheze. Tijdens herdenkingen is er voor deze groep geallieerden nauwelijks belangstelling, terwijl ze een belangrijke rol hebben gespeeld bij het transport van manschappen en voertuigen.”

Was het haken van honderden klaprozen geen lastige klus?

„Ja, ik had niet alleen knopen nodig –die werden zelf vanuit Engeland opgestuurd–, maar ook enorm veel rode wol. Dankzij een oproep in de media kwamen er heel wat knotten binnen. Ik wist niet dat er zoveel tinten rood zijn. Maar goed, klaprozen zien er in de natuur ook niet allemaal hetzelfde uit. Ik zat wel even in de piepzak toen ik dit jaar tweemaal mijn pols kneusde.”

Wat gaat er met deze poppies gebeuren?

„Ik ben nu bezig er een krans van te maken. Die wordt opgehangen in ons museum en bij een aantal Airborneherdenkingen de komende dagen. Daarna willen we de klaprozen verkopen voor 5 euro per stuk. De opbrengst gaat naar drie goede doelen. Allereerst ons museum. Vervolgens gaat er een bedrag naar een Engelse organisatie die taxichauffeurs inhuurt om oorlogsveteranen naar herdenkingen te vervoeren. Tot slot doneren we een bedrag aan de Engelse Glider Pilot Regiment Society, die de geschiedenis van de gliderpiloten levend houdt. Defensie heeft de eerste 21 poppies al gereserveerd, en ook van diverse inwoners van Wolfheze zijn er bestellingen binnen.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws