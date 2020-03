Klanten Voedselbank Haaglanden krijgen supermarktbon

Klanten van de Voedselbanken in Zoetermeer, Den Haag en Rijswijk krijgen een supermarktbon in plaats van een voedselpakket nu de voedselbanken in de regio zijn gesloten vanwege het coronavirus. Dat meldt de gemeente Den Haag.

De Voedselbank blijft tot zeker 6 april dicht. De bonnen moeten ervoor zorgen dat de mensen die normaal gesproken een voedselpakket krijgen niet in de problemen komen. Het gaat om 1500 huishoudens in Den Haag en 500 in Zoetermeer en Rijswijk.

De bonnen zijn op te halen bij de Voedselbank op de vaste momenten dat anders de voedselpakketten zouden worden geleverd.