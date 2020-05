‘Klanten Ikea gewond door bijtende vloeistof in fles handgel’

Klanten van de Ikea in Haarlem zijn afgelopen weekend gewond geraakt toen ze hun handen dachten te ontsmetten met een fles desinfecterende handgel die bij de ingang stond. In de fles zat per ongeluk riool- en gootsteenontstopper, meldt letselschadebureau JBL&G dinsdag. Het bureau vertegenwoordigt twee slachtoffers die eerstegraads brandwonden opliepen.

Volgens JBL&G was de bijtende stof per ongeluk in de fles beland doordat deze verkeerd was bijgevuld door een schoonmaakster. De cliënten van JBL&G zijn een man en een vrouw uit Noord-Holland. Een dag nadat ze het chemische mengsel op hun handen hadden gekregen, constateerde hun huisarts eerstegraads brandwonden, open wonden en dikke handen. Daardoor kunnen ze voorlopig niet werken.

JBL&G roept anders slachtoffers op zich bij het bureau te melden. Hoeveel schadevergoeding geëist wordt, is nog niet bekend. Ikea zou telefonisch al excuses hebben gemaakt.

Het letselschadekantoor zegt te weten dat meerdere klanten gewond zijn geraakt door de vloeistof. Daarom zou zelfs politie, brandweer en ambulance ter plekke zijn gegaan.

Ikea was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.