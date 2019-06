Klanten gewaarschuwd na inbraak Neckermann

Reisorganisatie Neckermann heeft tienduizenden klanten gewaarschuwd na een inbraak bij het hoofdkantoor in Hoofddorp. In de nacht van 31 mei op 1 juni drongen onbekenden het gebouw binnen. Ze gingen er vandoor met ’‘computers, telefoons, laptops, tablets en beamers’‘, aldus Neckermann. Op de computers stond een bestand met namen, adressen, woonplaatsen en reisdata van ongeveer 50.000 klanten.

Volgens Neckermann is er geen informatie dat de inbrekers wisten van de reizigersinformatie, dat het ze daar om te doen was en dat de daders of anderen het bestand hebben gevonden. Toch worden alle mensen die mogelijk gedupeerd zijn de komende dagen op de hoogte gebracht, ’‘zodat ze tijdens hun vakantie een extra oog op hun huis kunnen hebben’’.

Neckermann heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gebracht. Uit voorzorg hebben alle medewerkers van de reisorganisatie nieuwe wachtwoorden voor hun werkaccounts moeten aanmaken. Daarnaast hebben ze het advies gekregen om privéwachtwoorden te veranderen.