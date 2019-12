Klant VGZ kan weer zorg krijgen bij Parnassia

Ggz-instelling Parnassia neemt toch weer nieuwe patiënten in behandeling die een zorgverzekering hebben bij VGZ. Parnassia, een van de grootste ggz-instellingen van het land, had vorige week een patiëntenstop afgekondigd vanwege stukgelopen onderhandelingen met de verzekeraar. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft dinsdag over de impasse overlegd met beide partijen en liet de uitkomst na afloop weten.

Mensen met ernstige aandoeningen kunnen per direct weer terecht. „Over de patiënten met veelvoorkomende aandoeningen hebben de zorgverzekeraar en de ggz-aanbieder aangegeven constructief verder in gesprek te gaan”, aldus de NZa.

Parnassia behandelde in 2018 ruim 11.000 patiënten met psychische problemen, waaronder ook verslavingen, in Den Haag en omstreken en bijna 7500 in Noord-Holland.

Zorgverzekeraars en zorginstellingen maken in contracten afspraken over de hoeveelheid behandelingen die ze jaarlijks kunnen declareren. Parnassia en VGZ zijn in conflict omdat die bovengrens is overschreden. Omdat Parnassia zo’n grote speler is, kan voor nieuwe patiënten niet zomaar een andere aanbieder in de buurt worden gevonden.