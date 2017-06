Klagers over nachtelijk spelen carillon Dom vinden gehoor

Omwonenden van de Utrechtse Domtoren, die willen dat het carillon ’s nachts wordt stilgezet, vinden gehoor bij de gemeenteraad. Volgens het AD Utrechts Nieuwsblad wil de gemeenteraad dat het college reageert op het manifest van de omwonenden.

Tot nu toe weigerden de wethouders in gesprek te gaan met de bewoners die beweren dat het nachtelijk gebeier in strijd met de regels is en geen toegevoegde waarde heeft. Het carillon speelt 32 keer per nacht zijn melodietje af en houdt daarmee omwonenden uit hun slaap.

Naar verwachting komen de wethouders na de zomer met een reactie op het manifest.