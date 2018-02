Klagers Maastricht Airport bij verkeerd loket

De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek moet met haar klachten over vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) naar de toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De stichting ageerde in een kort geding tegen het besluit van minister Cora van Nieuwenhuizen om het gebruik van de hele startbaan van MAA te gedogen, maar de rechtbank in Den Haag oordeelde vrijdag dat de stichting aan het verkeerde adres was. De claim is daarom niet-ontvankelijk verklaard.

De Stichting is het niet eens met het gedogen van de hele landingsbaan van het voormalige vliegveld Beek, terwijl de inspraakprocedure nog gaande is en de vergunningsprocedure nog een jaar duurt. De startbaan in Maastricht is in totaal 2750 meter. Tot voor kort was er vergunning voor het gebruik van 2500 meter, maar de minister staat nu het volledige gebruik toe. Dat maakt het opstijgen van zwaardere vrachtvliegtuigen en intercontinentale vluchten mogelijk.

Advocaat Richard Wagemans kondigde vrijdag aan naar de bestuursrechter te stappen. Temeer omdat de civiele rechter hem dat ook adviseerde in zijn uitspraak. Volgens Wagemans heeft de minister drie dagen voor het kort geding „een kunstje geflikt”. Zij nam toen pas een beslissing waarin het verzoek van omwonenden tegen verlenging van de startbaan werd afgewezen. Had zij dat eerder gedaan, dan hadden de omwonenden direct naar de bestuursrechter kunnen stappen. „Dit is pure minachting van de burger”, vindt Wagemans. „Ik ga nu via de bestuursrechter vragen om schorsing van het besluit van de minister.”