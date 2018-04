Klachtencommissie kerk was soms onzorgvuldig

De klachtencommissie die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht, is in een paar gevallen onzorgvuldig te werk gegaan. Er zijn enkele fundamentele rechtsbeginselen geschonden van degenen die werden beschuldigd van het misbruik. Dat concludeert de rechtbank in Arnhem woensdag in een rechtszaak die was aangespannen door de stichting Sint Jan, die opkomt voor een aantal aangeklaagden.

De klachtencommissie heeft veel klachten tegen medewerkers van de kerk behandeld en verklaarde er bijna duizend gegrond. Het werk werd onlangs afgerond.

Maar de stichting Sint Jan vond dat de procedure van de commissie onzorgvuldig was en in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Zo zou er sprake zijn geweest van gebrekkig feitenonderzoek, vooringenomenheid ten gunste van het slachtoffer, gebrekkige hoor en wederhoor en onzorgvuldige publicaties.