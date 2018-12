Klachten terecht: toch met toegevoegde suiker

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft voedselwaakhond foodwatch in zeven klachtenprocedures gelijk gegeven. Foodwatch had gemeld dat consumenten werden misleid rond de voedingsclaim ‘geen toegevoegde suiker’. In de producten was wel degelijk suiker of een ingrediënt met veel suiker toegevoegd, zoals sapconcentraat.

Foodwatch had geklaagd over negen producten waarbij werd geclaimd dat er geen suiker was toegevoegd, onder meer ontbijtgranen, Rinse appelstroop, aardbeisnoepjes, tomatensap en kinderkoekjes. In twee zaken stelde de Reclame Code Commissie foodwatch overigens niet in het gelijk.

Reductie van suiker staat weer volop in de belangstelling, sinds het Nationaal Preventieakkoord in november de noodzaak van een lagere consumptie ervan onderstreepte. Het RIVM constateerde vorig jaar al dat er weinig tot niets terechtkomt van de vrijwillige suikerreductie die de voedingsindustrie al jaren belooft.