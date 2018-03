Klachten Ter Apel door slecht binnenklimaat

De gezondheidsklachten bij (oud-)medewerkers van het asielzoekerscentrum in Ter Apel worden veroorzaakt door het slechte binnenklimaat in de gebouwen. Dat concludeert de commissie die onderzoek heeft gedaan naar de diverse klachten.

Volgens de commissie is de luchtkwaliteit en de verlichting in de gebouwen slecht. Ook hebben medewerkers klachten gekregen door psychosociale factoren. Vooral tijdens de hoge instroom in 2015 en 2016 was de werkdruk enorm en was er onzekerheid over het aflopen van tijdelijke contracten.Tegelijkertijd kregen medewerkers het gevoel niet gehoord te worden over de klachten. Dit heeft volgens de commissie een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de klachten zoals bloedneuzen, huidklachten en hoge bloeddruk.

Uit het onderzoek van de commissie blijkt dat de problemen niet het gevolg zijn van verontreiniging van de grond, het grondwater, het oppervlaktewater of het drinkwater, of blootstelling aan radioactiviteit.

Volgens Eerste Kamerlid Joop Atsma, voorzitter van de commissie, is het belangrijkste dat de oorzaak in beeld is. „De commissie heeft de afgelopen maanden in volstrekte onafhankelijkheid kunnen werken en veel aanvullend onderzoek verricht en laten verrichten. Het is nu aan het COA vervolgstappen te zetten”, aldus Atsma.

De commissie adviseert het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) stappen te zetten naar een gezond werkklimaat, zoals het doen van aanpassingen in de gebouwen.

Het COA laat weten de gemakkelijkste en meest voor de hand liggende zaken direct op te pakken. „We gaan het rapport eerst verder bestuderen en gaan dan aan de slag met alle andere conclusies en aanbevelingen. Dat willen we - samen met betrokken partijen en medewerkers - goed en grondig doen om het vertrouwen te herstellen”, zegt COA-bestuurder Peter Siebers.