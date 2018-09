Klachten over kwaliteit aanslagen erfbelasting

Er zitten veel fouten in de aanslagen erfbelasting van de Belastingdienst. Notaris en woordvoerder Aniel Autar van de vereniging van erfrechtnotarissen EPN bevestigt berichtgeving hierover door RTL Nieuws.

„We merken dat er ontzettend veel fouten gemaakt worden bij het opleggen van aanslagen erfbelasting. De kwaliteit laat echt te wensen over.” Autar zegt veel klachten hierover te krijgen van bij EPN aangesloten notarissen.

Fouten zijn erg vervelend voor nabestaanden, aldus Autar. „Het betekent dat ze bezwaar moeten maken, iets dat veel tijd en geld kost. Daarnaast geldt voor veel nabestaanden dat ze pas aan rouwen toekomen als al het andere is afgewikkeld. Dit leidt dus tot veel negatieve energie.”

Deze zomer zou staatssecretaris van Financiën Menno Snel extra personeel hebben ingezet om aangiften af te handelen. Autar: „Ik hoorde dat dit mogelijk is gedaan door collega’s van andere afdelingen. Maar erfbelasting is een hele grillige belasting. Dat is dan net alsof je een hartchirurg longen laat opereren.”