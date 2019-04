Klachten over CBR bij ombudsman verdubbeld

Het aantal klachten over het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) bij de Nationale ombudsman is vorig jaar meer dan verdubbeld naar 1038. Vooral ouderen en mensen die een gezondheidsverklaring nodig hebben, klagen bij de ombudsman over het CBR. Dat staat in het jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2018, dat woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ombudsman Reinier van Zutphen noemt de stijging van de klachten bij het CBR „het meest opvallend”. De ombudsman riep minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in februari al op om in te grijpen. Zij heeft het toezicht op de instantie inmiddels aangescherpt. De minister krijgt maandelijks rapporten van het CBR over de stand van zaken.

Volgens de Nationale ombudsman klagen automobilisten over de lange wachttijd bij aanvragen voor rijbewijzen waarvoor ze een gezondheidsverklaring nodig hebben, is het CBR telefonisch slecht bereikbaar en schort het aan de administratie. De ombudsman heeft al drie jaar aanmerkingen op het CBR en trok vorig jaar nog eens tevergeefs aan de bel.

In totaal kwamen er in 2018 bij de Nationale ombudsman 25.674 vragen, hulpverzoeken en klachten binnen van burgers die op problemen stuitten bij (overheids)instanties. Dat zijn er ruim 3700 (12 procent) minder dan in 2017. Een verklaring voor de daling geeft de ombudsman niet, maar hij wijst er wel op dat over de gemeenten het aantal klachten ook met 12 procent afnam. Met 4667 klachten scoren de gemeenten het hoogst bij de ombudsman.

Verder deed het ministerie van Binnenlandse Zaken het een stuk beter (-39 procent), evenals het Centraal Justitieel Incassobureau CJIB (-36 procent), de Belastingdienst (-14 procent) en de politie (-10 procent). De ombudsman kreeg meer klachten op zijn bordje over de Dienst Justitiële Inrichtingen (+23 procent) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (+17 procent).

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen presenteerde woensdag zijn jaarverslag samen met dat van Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer. Ze merkten vorig jaar dat zelfs burgers die zichzelf doorgaans goed kunnen redden te vaak de weg kwijt raken als ze aankloppen bij instanties. Ze stuiten op protocollen en procedures, gesloten loketten en dienstverlening die verder van de burger wordt georganiseerd. De ombudslieden vinden dat professionals bij de overheid en andere instanties meer tijd, ruimte en middelen moeten krijgen om hun werk goed te kunnen doen.