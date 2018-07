Klacht wegens weigering contante betaling bus

Privacy-activist Michiel Jonker maakt er bezwaar tegen dat hij sinds 1 juli in de regio Arnhem-Nijmegen in de bus niet meer met contant geld een kaartje kan kopen. De Arnhemmer heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd daar onderzoek naar te doen.

Jonker zegt dat er sprake is van een landelijke afspraak „die vervoerbedrijven stilletjes met elkaar hebben gemaakt en die nu stapsgewijs over Nederland wordt uitgerold”. Hij wijst erop dat contant geld een wettig betaalmiddel is dat tevens de privacy beschermt en dat iedereen het recht heeft op die manier te betalen.

Jonker maakte zich al eerder sterk in privacykwesties. Zo maakte hij er bezwaar tegen dat de NS in de daluren geen korting gaf aan treinreizigers met een anonieme OV-chipkaart. Twee weken geleden nog klaagde hij erover dat er van NS-abonnees zou worden bijgehouden hoe ze reizen.