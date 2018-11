Klacht tegen Spaanse bevruchting afgewezen

De Reclame Code Commissie heeft een klacht ongegrond verklaard van donorkinderen tegen het werven van wensouders voor bevruchting door een kliniek in Spanje. In dat land wordt nog met anonieme donoren van eicellen en sperma gewerkt. De klagers vinden dat kinderen die daaruit worden geboren het recht wordt ontnomen erachter te komen wie de donor was.

In Nederland mag om die reden anonieme donatie niet meer. De klagers, gesteund door de Stichting Donorkind, vinden het heel raar dat je in Nederland reclame kunt maken voor een praktijk in Spanje die bij ons verboden is.

De commissie doet zelf geen mededelingen over haar uitspraken tot die onherroepelijk zijn, maar volgens een zegsman van de klagers is hun klacht ongegrond omdat de wet niet expliciet reclame-uitingen of bemiddeling voor medische procedures buiten Nederland verbiedt.

Ties van der Meer, voorzitter Stichting Donorkind, vindt dat er „stappen ondernomen zouden moeten worden door de overheid om te garanderen dat de rechten van Nederlandse kinderen niet afgenomen kunnen worden door buitenlandse bedrijven.”