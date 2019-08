Klacht promotie Ad van Liempt in behandeling

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Rijksuniversiteit Groningen kijkt naar een klacht over de promotie van journalist en tv-maker Ad van Liempt. De behandeling van de klacht kan enige weken duren, meldt een woordvoerder van de universiteit na berichtgeving van het radioprogramma dr Kelder en Co.

De woordvoerder wil niets zeggen over de inhoud van de klacht of wie die heeft ingediend. Van Liempt promoveerde in mei op een biografie over de commandant van kamp Westerbork, SS-Obersturmführer Albert Gemmeker.

Presentator Jort Kelder spreekt zaterdagmiddag in het radioprogramma met de gepensioneerde historicus Rudolf Dekker, die half september een boek getiteld Plagiaat, nivellering en de Tweede Wereldoorlog publiceert, meldt dr Kelder en Co. Volgens het programma gebruikt Dekker, die de drukproef van zijn boek met de redactie heeft gedeeld als vertrouwelijk document, de promotie van Van Liempt als ‘casestudy’ en plaatst hij vraagtekens bij het wetenschappelijke gehalte van de promotie.