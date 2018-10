Klacht over reclame anonieme bevruchting in Spanje

De Reclame Code Commissie behandelt donderdag een klacht van individuele donorkinderen tegen het werven van wensouders voor bevruchting in Spanje. In dat land wordt nog met anonieme donoren van eicellen en sperma gewerkt. De klagers vinden dat kinderen die daaruit worden geboren het recht wordt ontnomen erachter te komen wie de donor was.

In Nederland mag om die reden anonieme donatie niet meer. De klagers, gesteund door de Stichting Donorkind, vinden het heel raar dat je in Nederland reclame kunt maken voor een praktijk in Spanje die bij ons verboden is.

Al in 2013 klaagde de Nederlandse vereniging van gynaecologen over de praktijken van een Spaanse vruchtbaarheidskliniek die Nederlandse paren met een kinderwens wierf.