Klacht over proefschrift Ad van Liempt ongegrond

De klacht over het proefschrift van journalist en televisiemaker Ad van Liempt is ongegrond. Dat heeft het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) bepaald na een advies van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).

De klager verweet Van Liempt ervan dat hij informatie zou hebben vervalst, plagiaat zou hebben gepleegd in zijn proefschrift en de wetenschappelijke integriteit heeft geschonden. Van Liempt promoveerde in mei 2019 met een onderzoek naar SS-Obersturmführer Gemmeker, de commandant van kamp Westerbork in de Tweede Wereldoorlog.

Een commissie van de RuG kwam in 2019 al tot hetzelfde besluit als het college van bestuur. De klager vroeg daarop het LOWI om ook naar de zaak te kijken. Het LOWI is het niet eens met de klager, maar verzoekt Van Liempt wel om een aantal onzorgvuldigheden in zijn tekst aan te passen.