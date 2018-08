Klaas Otto wil uitstel rechtszaak

Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender wil uitstel van de rechtszaak tegen hem. Otto heeft aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek tegen hem deed en zijn voormalige aanklager. Volgens zijn advocaat Sanne Schuurman moet eerst de uitkomst van die onderzoeken worden afgewacht, voor de zaak verder kan gaan.

Naar zijn zeggen voelt Otto zich slachtoffer van een „hetze” tegen hem. „Het team is zo tekeer gegaan. Het is gewoon bizar”, zei Otto tegen de rechter. „Dit is een noodkreet aan u. Doet u er alstublieft iets aan.”

Otto heeft vorige maand aangifte gedaan tegen het rechercheteam dat onderzoek naar hem deed, onder meer voor smaad en laster en omdat zij getuigen zouden beïnvloeden. Volgens Schuurman heeft de recherche op intimiderende wijze getuigen benaderd, onder wie familie van Otto. Ook zou er geld zijn geboden voor getuigenissen.

Otto heeft ook aangifte gedaan tegen voormalig officier van justitie Greetje Bos, vanwege schending van het ambtsgeheim. In de aanloop naar de zaak werd de motorclub-oprichter verdacht van het beramen van een aanslag op zijn voormalige aanklager Bos, maar daar wordt hij wegens onvoldoende bewijs nu niet meer voor vervolgd. Zij is inmiddels geen officier van justitie meer.

Als uit de onderzoeken zou blijken dat politie en justitie buiten hun boekje zijn gegaan, dan meent Schuurman dat het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk moet worden verklaard en Otto dus niet kan vervolgen.

De aanklagers ontkennen dat er sprake is van intimidatie of stelselmatig onder druk zetten van getuigen. De officier van justitie ziet daarom geen enkele reden om de zaak aan te houden, reageerde ze op het verzoek van de verdediging.

De vijftigjarige Otto uit Bergen op Zoom wordt verdacht van onder meer witwassen, afpersing en bedreiging. Voor de rechtszaak heeft de rechtbank in Breda vijf zittingsdagen uitgetrokken.

De rechter besluit later donderdag of de zaak doorgaat of - opnieuw - wordt uitgesteld.