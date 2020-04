Oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender mag vrijdag 1 mei de gevangenis verlaten. Dat heeft het gerechtshof in Den Bosch vrijdag bepaald.

De 52-jarige Otto zat vast omdat hij is veroordeeld voor afpersing, zware mishandeling en het witwassen van 1,3 miljoen euro. De rechtbank in Breda gaf hem zes jaar cel, waarna Otto in hoger beroep ging. Hij heeft inmiddels drie jaar en vier maanden in voorarrest gezeten.