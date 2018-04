Klaas Otto verklaart in moordzaak Breda

No Surrender-oprichter Klaas Otto heeft een verklaring afgelegd over de liquidatie van Peter van der Linde. Dat bleek dinsdag bij een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Breda. Van der Linde werd begin januari vorig jaar doodgeschoten bij een café in Breda.

Vanwege die moord zit Corné R. uit Sprundel vast. Hij zou hebben geschoten. Vorige week werd de 42-jarige Piet S. uit Etten-Leur ook opgepakt vanwege betrokkenheid. Otto was met beiden bevriend en deed zaken met hen.

Otto zei vorige maand dat hij justitie wilde vertellen „hoe het zat” met de liquidatie in Breda. Hij heeft 4 april bij de politie een verklaring afgelegd, werd dinsdag duidelijk. Wat hij precies zei werd niet verteld. Justitie heeft ook Otto op de korrel als verdachte bij liquidaties. Of dat ook deze is, is niet zeker.

De rechtbank besloot dat R. blijft vastzitten.