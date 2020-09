Klaas Otto staat terecht voor beïnvloeden getuigen

De rechtbank in Breda begint dinsdag aan het proces tegen voormalig No-Surrendervoorman Klaas Otto en drie medeverdachten. Zij staan terecht op verdenking van het beïnvloeden van getuigen. In de afpersingszaak tegen Otto (53) zouden getuigen zijn benaderd om, al dan niet tegen betaling van forse bedragen, verklaringen in te trekken dan wel te verfraaien ten gunste van de veelbesproken verdachte.

In de afpersingszaak kreeg Otto zes jaar cel. Hij heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis. Het Openbaar Ministerie kondigde ruim drie jaar geleden al aan dat het Otto en anderen zou vervolgen voor de beïnvloeding.

Een van de afpersingsslachtoffers kreeg een ton aangeboden voor het intrekken van zijn verklaringen. Een van Otto’s medeverdachten in de huidige zaak is bevriend advocaat Jan Piet van R. (73). Hij zou in de gevangenis briefjes van Otto hebben aangenomen met opdrachten. In het huis van de raadsman werd destijds, in 2017, ook een drugslab en een paar kilo speed gevonden.

De rechtbank heeft vijf dagen uitgetrokken voor het proces. De strafeisen worden donderdag verwacht.