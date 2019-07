Klaas Otto: niet grote leider No Surrender

Klaas Otto ontkent dat hij de hoogste positie had binnen motorclub No Surrender. De Brabander wordt, samen met (ex-)leden van No Surrender Henk Kuipers, Rico R. en Theo ten V., verdacht van het leiden van een criminele organisatie.

De motorclub werd in juni door de rechtbank in Assen verboden. Donderdag verscheen Otto voor de rechtbank in Groningen.

Otto was eerst lid van Satudarah. Hij wilde naar eigen zeggen met No Surrender in 2013 een kleinschalige motorclub oprichten. De leden zouden gaan toeren en koffie drinken. Dat No Surrender binnen een jaar 150 leden kende, was volgens hem niet te voorspellen. Omdat hij te weinig aanwezig was bij vergaderingen, werd de motorclub stuurloos. „Een andere fout was dat leden van andere clubs naar ons overstapten.”

Otto stelt dat hij in december 2015 No Surrender verliet. Medeverdachte Henk Kuipers heeft verklaard dat Otto als generaal de hoogste positie bekleedde. Dit klopt volgens Otto niet. „Die rang bestaat niet binnen motorclubs.” Hij had hetzelfde stemrecht als de captains, zei hij, maar was het boegbeeld geworden omdat hij vaak in de media verscheen.