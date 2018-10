Klaas Otto BN’er door oprichten No Surrender

De donderdag tot zes jaar cel veroordeelde Klaas Otto dankt zijn landelijke bekendheid aan motorclub No Surrender, die hij heeft opgericht, en aan de reeks misdrijven waarvoor het Openbaar Ministerie (OM) hem al lange tijd op de korrel heeft en vervolgde. De rechtszaak tegen de voormalige motorclubleider en autohandelaar uit Bergen op Zoom duurde lang. Zo wraakten zijn toenmalige advocaten de rechtbank in Breda en toen dat niet lukte, stapten zij op. Ook waren er telkens nieuwe beschuldigingen en smaadklachten.

Voordat Otto zijn eigen club oprichtte, was hij lid van Satudarah. In 2013 begon hij No Surrender. De club groeide snel en kreeg bekende leden als oud-president van de Amsterdamse Hells Angels Willem van Boxtel en, kortstondig, crimineel Willem Holleeder.

In 2015 werd de 51-jarige Brabander neergeschoten in het Belgische Poppel, net over de grens ten zuiden van Tilburg. Collega-autohandelaar Joop M. verwondde hem, maar hij overleefde het ternauwernood.

Nadat hij was beschoten gaf Otto zijn positie bij No Surrender op, zodat hij met de politie kon praten. Volgens de gedragsregels van zijn eigen club was dat niet toegestaan. De Belgische rechter veroordeelde de autohandelaar die hem had beschoten tot acht jaar cel. De man heeft verklaard dat Otto hem al geruime tijd afperste en mishandelde. Otto ontkende dat, maar hij werd er donderdag wel voor veroordeeld. De rechter noemde deze aanslag wel strafverminderend voor Otto.

Otto kwam vorig jaar in het nieuws door vermeende plannen voor een aanslag op een officier van justitie in zijn zaak. Het OM verdacht hem ervan dat hij dit had beraamd vanuit zijn cel. Afgelopen mei liet het OM vervolging echter varen, omdat er onvoldoende bewijs was. Otto werd wel tijdelijk in een extra strenge gevangenis geplaatst. Ook deze plaatsing, die volgens de rechter te lang duurde, zorgde ervoor dat Otto minder dan de tien jaar opgelegd kreeg, die tegen hem was geëist. De betreffende officier van justitie werkt inmiddels niet meer bij het Openbaar Ministerie, maar in de regionale politiek.

Sinds begin april was Otto vrijgelaten uit voorarrest, dat al meer dan anderhalf jaar had geduurd. Aanvankelijk moest hij een enkelband dragen, maar later hoefde dat niet meer. Nu moest hij wel weer direct terug de cel in. Direct na het vonnis liet Otto al weten dat hij in hoger beroep gaat.