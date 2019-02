Klaas Otto blijft voorlopig in de cel. Het verzoek van zijn advocaat om hem vrij te laten, werd dinsdag door het gerechtshof in Den Bosch afgewezen. Wel zei het hof dat tijdens de regiezitting over zijn hoger beroep, dat over twee weken dient, nog eens naar zijn hechtenis gekeken kan worden.

Otto, oprichter van de motorclub No Surrender, werd oktober vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel voor zware mishandeling, bedreiging, afpersing en witwassen van 1,3 miljoen euro. Zowel hij als het Openbaar Ministerie ging in beroep.

Het OM had een celstraf van tien jaar geëist. De rechtbank in Breda kwam echter tot een lagere straf, onder meer omdat de 51-jarige Brabander zelf slachtoffer is geworden van een schietpartij. Een van de mannen die hij heeft mishandeld en bedreigd, is eerder veroordeeld omdat hij Otto beschoten heeft. Otto overleefde die aanslag ternauwernood.

Advocaat Louis de Leon hekelde dinsdag „de hetze” van het OM tegen Otto. Volgens hem lijkt het erop dat door politie en justitie is besloten om „de sloopkogel” op Otto en zijn familie te zetten. „Zijn sociale omgeving wordt continu door de politie bezocht en er zijn de meest exotische verdenkingen tegen hem.” Overigens geeft De Leon toe dat Otto „geen heilige is”.

De Leon was eerder de advocaat van Otto, maar hij legde in de aanloop naar de rechtszaak in eerste aanleg de verdediging neer omdat hij vond dat hij zijn werk niet meer goed kon uitvoeren. Omdat zijn huidige advocaten dinsdag verhinderd waren, viel De Leon weer in.

Hij had om schorsing van de hechtenis gevraagd omdat de Brabander nu al in totaal meer dan twee jaar in voorlopige hechtenis zit. Het hof zag echter voor dit moment nog voldoende ernstige bezwaren om hem vast te houden. Tijdens de regiezitting, over twee weken, worden de onderzoekswensen voor het hoger beroep besproken. Dan kan ook een eventuele schorsing van de hechtenis weer besproken worden.

Wanneer het hoger beroep inhoudelijk behandeld wordt, is nog onduidelijk.