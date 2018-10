Klaas Otto bij rechtbank voor uitspraak

Klaas Otto, de oprichter van motorclub No Surrender, is donderdag iets na half tien gearriveerd bij de rechtbank in Breda. Daar hoort hij vanaf 10.00 uur de uitspraak tegen hem. Er is tien jaar tegen hem geëist voor onder meer brandstichting, witwassen, afpersing, mishandeling en bedreiging.

Voordat Otto de rechtbank binnenging, nam hij de tijd om de pers en cameraploegen te woord te staan. Hij gaf daar al aan dat hij verwacht dat dit niet de laatste keer is dat hij in de rechtbank komt. Otto’s advocaten hebben eerder al laten doorschemeren dat ze in hoger beroep gaan als hij wordt veroordeeld.

Otto is momenteel op vrije voeten. Na een voorarrest van 629 dagen werd hij afgelopen april vrijgelaten. Ook hoeft hij geen enkelband meer te dragen.

Volgens het OM was het witwassen van geld de „corebusiness” van de bedrijven van de 51-jarige Otto. Hij zou een waar schrikbewind hebben gevoerd.

Otto spreekt alle beschuldigingen tegen. „Het OM wil de zaak niet oplossen, maar alleen maar mij veroordelen.” Hij sprak in de rechtbank van een „heksenjacht” en een „eenzijdig onderzoek”. Deze zaak loopt al meer dan twee jaar en werd meerdere keren uitgesteld.