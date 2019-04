Klaas Gubbels toont dierbaarste werken

Beeldend kunstenaar Klaas Gubbels is dit jaar 85 geworden en laat daarom bij uitzondering ongeveer 25 werken zien die hem zo dierbaar zijn, dat hij er nooit afstand van heeft willen doen. Museum Jan van der Togt in Amstelveen toont de selectie van 21 mei tot en met 25 augustus. De meeste werken zijn ook nooit in het openbaar te bewonderen geweest. Het zijn schilderijen uit diverse periodes van zijn leven.

De in Rotterdam geboren kunstenaar is met name bekend van zijn schilderijen van koffiepotten, tafels en stoelen. „Gubbels wil het eentonige uitbuiten en legt de focus op de essentie door al het overbodige weg te laten”, licht het museum toe. „Een mooi schilderij maken... dat kan. Maar een schilderij wat iets zegt… dat is wat ik wil”, aldus Gubbels zelf.

Museum Jan van der Togt sluit met deze tentoonstelling aan op de eerste editie van beeldenroute Art Zuid Amstelveen, waarbij in de buitenlucht ook beelden van Gubbels te zien zijn. Het museum met zijn schilderijen is het begin van deze kunstroute, die vanaf medio mei te volgen is.