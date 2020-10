Klaas Dijkhoff: hoopte op meer effect van gezond verstand

VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff had gehoopt dat het beroep op het gezonde verstand van mensen meer „effect zou hebben” in de strijd tegen het coronavirus. Hij reageerde in de talkshow De Vooravond op de nieuwe maatregelen die door het kabinet zijn aangekondigd.

Volgens Dijkhoff moeten Nederlanders „dat gevoel terugkrijgen waar we het voor doen” en hun gedrag erop aanpassen. Zo ergert hij zich eraan dat hij in aanloop naar de persconferentie van dinsdag las dat de restaurants in Amsterdam volgeboekt zaten. Door „alles ter discussie te stellen” is het volgens de VVD’er namelijk de verkeerde kant opgegaan met het aantal besmettingen.