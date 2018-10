Kitten met koerier kriskras door Nederland

Een kitten is bij een koerier in de auto gestapt en vervolgens kriskras door Nederland gereisd. Het katertje van ongeveer vier maanden liftte zonder dat de bestuurder het merkte mee naar allerlei plaatsen: IJsselstein, Leersum, Lelystad, Donderen, Assen, Hengelo, Doetinchem, Arnhem, Asten.

De koerier was in Waddinxveen aan zijn lange rit begonnen. Probleem is dat hij geen idee heeft waar precies het beestje aan boord is gekropen. Dierenartsenpraktijk De Meierij in het Brabantse Schijndel doet het verhaal op Facebook uit de doeken. „De kitten wordt momenteel goed verzorgd door de koerier en als je de eigenaar bent kun je contact met ons opnemen”, schrijft de praktijk.

Het beestje is ook op Amivedi geregistreerd, een website voor vermiste en gevonden huisdieren, meldt de vriendin van de koerier.