Kippen omgekomen door brand in schuur Scherpenzeel

In het Gelderse Scherpenzeel is brand uitgebroken in een kippenschuur aan de Heintjeskamperweg. Er zitten tussen de 50.000 en 100.000 kippen in de schuur.

De brandweer probeert de brand te beperken tot de schuur. Naast de kippenschuur waarin de brand woedt, staan nog een schuur en een rietgedekte woning. Volgens de brandweer komt er veel rook vrij en moeten omwonenden hun ramen dichthouden en de ventilatie uitschakelen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets te zeggen, aldus een woordvoerder.