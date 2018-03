In het Gelderse Scherpenzeel zijn ongeveer vierduizend kippen omgekomen door een kleine brand die was uitgebroken in een schuur aan de Heintjeskamperweg. De vogels zijn omgekomen doordat ze rook hadden binnengekregen en door de stress. In de schuur zaten 60.000 kippen. De meeste daarvan hebben het dus overleefd, zei een woordvoerder van de brandweer.

De brand bleef beperkt tot een transportband. Over de oorzaak is nog niets te zeggen.