Kippen dood door schuurbrand Woudenberg

Ongeveer 30.000 kippen zijn door een grote uitslaande brand in een schuur op een boerderij in Woudenberg doodgegaan. De brandweer was met veel materieel uitgerukt en slaagde erin te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen woning en andere schuren waarin ook kippen huizen.

Er zijn geen gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Vorig jaar woedde ook al een brand op dezelfde boerderij, maar in een andere schuur. Toen kwamen 80.000 kippen om.