Kindveiligheid Blue Wonder-fles onzeker

Het is even oppassen met de flessen vloeibare ontstopper van Blue Wonder, waarschuwt het merk zelf. De kans bestaat dat de dop nog niet in de zogenoemde kindveilige stand staat, waardoor een kind de dop gemakkelijk kan opendraaien en dan in aanraking kan komen met de bijtende vloeistof.

„Heb je een fles Blue Wonder vloeibare ontstopper van 750 ml gekocht, controleer dan of de dop goed is aangedraaid. Draai de dop indien nodig stevig aan en check daarna altijd of de dop in de kindveilige stand staat. Met de verpakking is verder niets mis”, aldus Blue Wonder.

De onderneming is wel bereid flessen terug te nemen als die nog ongeopend zijn. In totaal ging het oorspronkelijk om een partij van 40.000 flessen waarbij het euvel zich enkele keren heeft voorgedaan.