Een 2-jarig kindje is zaterdagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in Waarder. Het ongeval gebeurde op de Kortendijk in de Zuid-Hollandse plaats rond 17.00 uur. Hoewel de hulpdiensten zich tot het uiterste hebben ingespannen om het slachtoffertje te redden, is het kindje enige tijd later overleden, aldus de politie.

De politie heeft slachtofferhulp aangeboden aan getuigen en mensen die zich op andere wijze betrokken voelen bij het gebeurde.