Kindje op speelveldje gebeten door hond

Een 11-jarige jongetje is zondag op een speelveld in Zaandam gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was gebeten door een hond. Deze was een huis uitgerend naar een speelveldje waar meer kinderen aan het spelen waren.

De hond begon om zich heen te bijten toen een omstander probeerde de hond tussen de spelende kinderen weg te halen. Het voorval gebeurde rond 18.30 uur op de Perzikkruidweg. Het betrokken kind kwam uit Koog aan de Zaan. De eigenaar van de hond heeft zich inmiddels gemeld, aldus de politie. Er wordt onderzocht of de hond dit soort dingen vaker heeft gedaan of dat het een eenmalig eenmalig incident betreft.