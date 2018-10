Kindje gered uit auto te water in Naaldwijk

Een kindje is maandag in de Zuid-Hollandse plaats Naaldwijk gered uit een auto die te water was geraakt. De auto was het water ingerold, kort nadat de moeder van het kindje was uitgestapt. Omstanders konden het kind, met behulp van de politie, op tijd uit het voertuig krijgen.

Volgens Omroep West gaat het om een driejarig meisje, dat in de auto nog in het kinderzitje zat. De moeder zou vergeten zijn de auto op de handrem te zetten. De redder zou het water zijn insprongen, met zijn blote vuist het autoraampje kapot hebben geslagen en het kleine meisje veilig aan de kant hebben gekregen.