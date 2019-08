Kinderwagen in brand door stenen met fosfor

Een kinderwagen in een vakantiehuis in het Zeeuws-Vlaamse Nieuwvliet heeft vlam gevat door stenen die onder in het mandje van de wagen lagen. De brandweer Cadzand meldde op Facebook dat op de stenen fosfor zat dat spontaan was gaan branden.

De mensen in de recreatiewoning hadden de stenen van het strand meegenomen en in de kinderwagen gelegd. De brandweer meldde dat het strand bij Cadzand en Nieuwvliet is opgespoten. Daarbij zijn mogelijk ook stenen meegenomen waarop jarenlang oude munitie heeft gelegen. Van die munitie zou fosfor op de stenen zijn gelekt.

Het zou om munitie uit de Eerste of Tweede Wereldoorlog kunnen gaan.