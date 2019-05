Kinderrechtenorganisatie: Verplicht mazelenprik

Kinderrechtenorganisatie KidsRights wil verplichte inentingen tegen mazelen, nu de vaccinatiegraad in Nederland maar niet omhoog wil. „Verplichte vaccinatie tegen mazelen lijkt onontkoombaar. Nederland is nu vier jaar op rij onder een vaccinatiegraad van 95 procent gezakt, de grens die door de Wereldgezondheidsorganisatie als veilig wordt aangehouden", zegt Marc Dullaert, voorzitter van kinderrechtenorganisatie KidsRights en oud-Kinderombudsman in de Volkskrant.

Dinsdag brengt KidsRights de jaarlijkse KidsRights Index uit in 181 landen, in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze index worden landen gerangschikt naar de mate waarin zij het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties naleven. Net als vorig jaar staat Nederland zesde. In het domein gezondheid is Nederland echter tien plaatsen gezakt, omdat kinderen minder goed beschermd zijn als gevolg van de te lage vaccinatiegraad.