‘Kinderrechten in geding door coronacrisis’

Kinderrechten zijn wereldwijd ernstig in het geding door de uitbraak van het coronavirus. Dat constateert KidsRights. Zo pakt volgens de internationale kinderrechtenorganisatie thuisonderwijs als gevolg van de lockdown voornamelijk positief uit voor kinderen met hoogopgeleide ouders, maar leidt deze tot ongelijkheid met kinderen voor wie dat niet geldt.

Ook wijst de organisatie op de duizenden kwetsbare basisschoolleerlingen die in Nederland uit beeld zijn geraakt na de lockdown. „Als de overheid dit vervolgens niet als een veiligheidsissue bestempelt, vraag je je af of de ernst van de zaak wel helemaal doordringt”, aldus Marc Dullaert, oprichter van de Kidsrights. Daarom roept de organisatie de overheid op om zo snel mogelijk een veiligheidsonderzoek uit te voeren, „ook ter voorkoming dat deze kinderen bij een eventuele tweede golf weer van de radar verdwijnen”.

Andere risico’s van de coronacrisis voor kinderen is dat op veel plekken in de wereld vaccinatieprogramma’s voor ziektes als malaria en polio is stopgezet. In 143 landen is er geen schoolmaaltijd meer beschikbaar, voeding waar veel kinderen uit arme families van afhankelijk zijn. Volgens de Kidsrights Index, waarin landen worden beoordeeld op het naleven van het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties, staat IJsland bovenaan gevolgd door Zwitserland en Finland. Nederland staat op plek zes.