„Kinderporno bijna niet offline te halen”

Misbruikbeelden van honderden Nederlandse kinderen zijn te zien op het darkweb, het verborgen deel van internet. Veel van die beelden kunnen nooit meer verwijderd worden.

Mannen die handleidingen delen hoe ze op een veilige manier kinderporno kunnen kijken, maken en uitwisselen. Elkaar aanmoedigen kinderen te misbruiken. En tips geven hoe ze in contact kunnen komen met kwetsbare kinderen. RTL-journalist Daniël Verlaan kwam het allemaal tegen toen hij voor een onderzoek undercover ging in kinderpornonetwerken.

Gebruikers zijn speciaal in Nederlandse kinderen geïnteresseerd, ontdekte Verlaan. Ze zeggen dat het gros van de aangeboden misbruikbeelden, veelal met Oost-Europese en Aziatische slachtoffertjes, te ver weg voelt.

De kinderpornobeelden worden uitgewisseld op zeker veertien platforms, meldde RTL. De leden van zo’n netwerk wanen zich onaantastbaar door het gebruik van de nieuwste technologie, waarmee ze hun digitale sporen wissen en misbruikbeelden in een digitale kluis plaatsen.

Techjournalist Verlaan drong door tot in de krochten van veertien Nederlandse onlinekinderpornonetwerken. Door zich als gebruiker voor te doen, kon hij in contact komen met de mannen die beelden van het misbruik delen. Een van hen kon hij zelfs interviewen via de chatfunctie.

In de netwerken zijn duizenden Nederlanders actief. Leden delen misbruikbeelden, maar ook stiekeme foto’s van blote kinderen in bijvoorbeeld zwembaden. Sommige kinderporno wordt speciaal in 4K-resolutie gemaakt, waardoor het beeld heel scherp is. Leden helpen elkaar om uit handen van rechercheurs te blijven.

Oud

In een reactie op het onderzoek geeft de politie aan niet te weten hoeveel misbruikbeelden online staan en hoeveel netwerken er zijn. „Een van de grote problemen is: als het er eenmaal opstaat, krijg je het er niet meer af. Veel kinderporno is oud. Soms zijn de beelden tien jaar geleden online gezet en blijven ze maar rondgaan”, zegt een woordvoerder.

De politie krijgt steeds meer meldingen van misbruik. Het aantal meldingen per jaar is in de afgelopen tien jaar gestegen van 5000 naar 30.000. „Maar wat zegt dat over de omvang van het misbruik? Niet veel, alleen dat er steeds meer gedeeld wordt”, aldus de politiewoordvoerder. Dat komt volgens hem onder meer doordat steeds meer mensen online zijn.

De politie heeft 150 rechercheurs in dienst die onderzoek doen naar kinderporno. Zij identificeren elk jaar 120 tot 180 Nederlandse kinderen die vervolgens uit de misbruiksituaties kunnen worden gehaald. Het probleem is dat er niet bij alle kinderporno online sprake is van fysiek misbruik. Het kan zijn dat iemand bijvoorbeeld stiekem is gefotografeerd of gefilmd in een kleedkamer. Sommige slachtoffers weten niet dat er intieme foto’s van ze bestaan, laat staan dat die de hele wereld overgaan.

De politie denkt dat het totaal aantal misbruikte kinderen niet echt toe- of afneemt. „Kennelijk is hier een markt voor. Er is een vraag en er is een aanbod. Wij bestrijden het fenomeen. We halen kinderen uit situaties waar dat nodig is, maar we kunnen niet de wereld veranderen en zorgen dat dit helemaal stopt.”

Het zien van de misbruikbeelden was „geen pretje”, vertelde Verlaan maandagavond in tv-programma Pauw. „Ik heb dingen gezien die ik liever niet had willen zien. Als je naar kinderporno gaat kijken, weet je dat je beelden van kindermisbruik ziet. Het effect had ik zwaar onderschat.”

De RTL-journalist volgde sessies bij een traumapsycholoog om de beelden van het kindermisbruik te verwerken.