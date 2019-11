Kinderorganisaties blij met IS-uitspraak

Kinderorganisaties reageren verheugd op de uitspraak van de rechter die de Staat verplicht er alles aan te doen om kinderen van IS-vrouwen terug te halen.

Kinderombudsman Margrite Kalverboer heeft het kabinet meerdere malen opgeroepen om de Nederlandse kinderen in Syrische kampen terug te halen. „Met belangstelling volgen we hoe het kabinet vervolg gaat geven aan deze uitspraak”, laat ze in een reactie weten.

Ook Defence for Children is blij met de uitspraak. „Goed nieuws: Nederland moet 56 kinderen uit voormalig IS-gebied ophalen”, schrijft de kinderrechtenorganisatie op Twitter.