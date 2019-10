Kinderopvangcentra extra alert op listeria

Kinderopvangcentra zijn wegens de besmetting van producten met de listeriabacterie extra alert op de vleeswaren die kinderen eten. Een woordvoerder van de Brancheorganisatie Kinderopvang zegt dat de aangesloten opvangcentra ouders ook hebben geadviseerd in de gaten te houden wat hun kinderen nuttigen.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft ruim duizend leden. „Die variëren in grootte van gastouders tot grote opvangcentra”, aldus de woordvoerder. Hij weet niet of bij de organisatie aangesloten locaties vleeswaren in huis hadden die besmet zouden kunnen zijn met de listeriabacterie.

Berend Botje, een grote aanbieder van kinderopvang in Noord-Holland, heeft van zijn leverancier van vleeswaren gehoord dat de producten die op de locaties zijn geleverd, mogelijk besmet zijn met de listeriabacterie. Uit voorzorg zijn daarom op alle locaties de vleeswaren weggegooid, aldus een woordvoerder.