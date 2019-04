Kinderopvang weigert niet-ingeënte kinderen

Kinderdagverblijven in Brabant weigeren niet-gevaccineerde kinderen, terwijl dat wettelijk verboden is. Christelijke gastouderbureau’s of kinderdagverblijven weigeren nergens niet-ingeënte kinderen.

Meer dan tien kinderdagverblijven verspreid over Brabant laten kinderen niet toe als de ouders aangeven principieel tegen inenten te zijn, zo blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. De weigering komt voor bij grote en kleine kinderdagverblijven.

Het percentage niet-gevaccineerde kinderen stijgt al jaren in Brabant, omdat steeds meer ouders bang zijn voor de vermeende bijwerking. In 2009 scoorde Brabant nog boven de 95 procent ingeënte kinderen.

Niet-ingeënte kinderen weigeren is wettelijk niet toegestaan, toch komt het voor. „We weigeren deze kinderen voor de veiligheid van andere kinderen”, verklaart een dagverblijf. Een opvang in Rijen geeft toe daadwerkelijk een kind te hebben geweigerd.

De Reformatorische Oudervereniging (ROV) betreurt de weigering van niet-ingeënte kinderen. De ROV adviseert kinderdagverblijven in gesprek te gaan met ouders.

Bij christelijke organisaties voor kinderopvang worden voor zover bekend nergens niet-ingeënte kinderen geweigerd, zegt ROV-beleidsmedewerker Gerdien Lassche. Er zijn christelijke organisaties die ouders vertrouwelijk vragen naar het al dan niet gevaccineerd zijn, om hen bij een eventuele ziekte-uitbraak snel te kunnen informeren.

Lassche verwacht dat de discussie over het toelaten van niet-gevaccineerde kinderen ook in de christelijke kinderopvang gaat spelen, als de overheid eventueel zou besluiten dat opvangcentra daadwerkelijk niet-gevaccineerden mogen weigeren. „Goed om daar nu al over na te denken.”

De ROV hoopt dat voor gevaccineerden en niet-gevaccineerden ruimte blijft. De vereniging heeft daar in maart ook op aangedrongen bij een overheidscommissie die het kabinet adviseert over een wetsvoorstel dat weigering mogelijk zou maken. Het eventueel afdwingen via een boete zou een „erg perverse maatregel” zijn, zegt Lassche. Ze wijst erop dat deze maatregel bij principieel niet-gevaccineerden niet werkt.