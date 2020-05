Kinderopvang opgelucht over gezamenlijke opening

De brancheverenigingen in de kinderopvang zijn opgelucht dat de scholen en kinderopvang op één datum weer volledig opengaan. „Het gepuzzel voor ouders en kinderopvang om de roosters aan te laten sluiten op scholen is hiermee van de baan”, aldus de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en Brancheorganisatie Kinderopvang.

Kinderen kunnen vanaf 8 juni weer een hele dag naar school en bso’s kunnen hierdoor net als voor de sluiting van kinderopvang en onderwijs, aansluiten op de tijden van de scholen. „Het kabinet faciliteert hiermee alle werkende ouders die gebaat zijn bij duidelijkheid; een volledige werkdag zonder de spagaat waarin arbeid, zorg en thuisonderwijs moet worden gecombineerd. Zeker gezien de aangekondigde versoepelingen van het kabinet om vanaf begin juni veel sectoren weer te laten starten, is een gelijktijdig en voor 100% opengaan van onderwijs en kinderopvang, een voorwaarde.”